США хочуть, щоб Росію відсторонили від Ради з прав людини

США проситимуть Генасамблею ООН відсторонити Росію від членства у Раді з прав людини. Таке рішення схвалили після того, як світ дізнався про звірства росіян у Бучі.

Росію можуть відсторонити за постійні та грубі порушення прав людини. Про це повідомила пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс і це неправильно. Тому ми вважаємо, що настав час Генеральної Асамблеї ООН проголосувати за їх видалення,

– наголосила дипломатка.

Зауважимо, з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого Генасамблея ООН схвалила 2 резолюції, що засуджують Росію.

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