США та низка країн закликають Іран послабити "помсту": в Тегерані відповіли

Політики США та низки західних країн закликали Іран послабити анонсовану "помсту" Ізраїлю. Однак у Тегерані відмовили в такому проханні.

Після вбивства в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії Іран підняв "червоний прапор помсти". У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Іран готується до несподіваної та тяжкої помсти Ізраїлю найближчим часом.

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США та низка країн звернулися до Ірану

Вашингтон звернувся до урядів європейських та інших країн-партнерів, щоб передати Тегерану заклик про відмову від ескалації. Однак представники іранської влади заявили, що їм "байдуже, якщо відповідь Ізраїлю спровокує масштабну війну".

За словами західних та арабських дипломатів, серйозний обстріл Ізраїлю призведе до реакції у відповідь, а вияв стриманості дасть новому президенту Ірану шанси на поліпшення відносин із Заходом. Також у переданому Тегерану посланні зазначалося, що Білий дім тисне в цьому питанні й на Ізраїль.

Раніше The Times of Israel з посиланням на Channel 12 писало, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 4 серпня збирав нараду з керівниками служб безпеки. Також зазначали, що він ще не має "остаточної картини" атак, з якими зіткнеться Ізраїль.

Наразі в Ірані вже почали розслідувати смерть глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії. Слідство намагається ідентифікувати всіх, хто "проявив недбалість або свідомо співпрацював з Ізраїлем". У Тегерані заявляють, що останній напад виявив серйозні провали у розвідці іранських служб безпеки.

До слова, Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що Іран планує атакувати Ізраїль безпілотниками. Їх можуть запустити із районів поблизу Дамаска та з сирійської пустелі.