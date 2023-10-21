США та Ізраїль можуть створити тимчасовий уряд в Секторі Гази після вигнання ХАМАС

У США та Ізраїлі на офіційному рівні обговорюють майбутнє Сектора Гази після вигнання звідти бойовиків ХАМАС. Зокрема, розглядають імовірність створення тимчасового уряду за підтримки ООН і участі арабських урядів.

Видання посилається на джерела, які знайомі з обговореннями. Зазначають, що наразі ці розмови перебувають на ранній стадії та з урахуванням подій, які поки не відбулися, зокрема це залежатиме від успіху наземної атаки Ізраїлю.

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Співрозмовники зазначили, що будь-яка така можливість потребуватиме підтримки з боку арабських країн у всьому регіоні.

Які шанси створення уряду в Секторі Гази

Колишній старший аналітик з Близького Сходу в Центральному розвідувальному управлінні США Вільям Ашер повідомив, що створити тимчасовий уряд "буде неймовірно важко", а отримати згоду арабських урядів – ще складніше.

План, який передбачає участь арабських урядів, вимагатиме серйозних змін у тому, як арабські держави приймають ризик і співпрацюють одна з одною,

— сказав Ашер.

Видання також пише, що лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід запропонував повернути контроль над Сектором Гази палестинській владі, яка зазнала поразки від ХАМАС на виборах у 2006 році.

А колишній старший офіцер ЦРУ Тед Сінгер припустив, що Палестинська влада і палестинська діаспора в Йорданіїї та Лівані не можуть запропонувати "життєздатної альтернативи", адже "втратили значущі зв'язки з Газою" та довіру.

Позиція США

. І попри те, що раніше позиція Ізраїлю полягала в тому, що вони не мають наміру окупувати Газу, після вторгнення уряд країни повідомив, що подальше правління ХАМАС є неприйнятним.

З поміж усього зросло і занепокоєння США щодо того, що Ізраїль не приділяв належної уваги тому, що буде після наземного нападу.

Також американці стурбовані, що напад на Сектор Гази без наявності чіткої мети, окрім витіснення звідти ХАМАС, може спровокувати регіональну війну.

Джерела агенції повідомляють, що у рамках переговорів США та союзники прагнули уповільнити вторгнення Ізраїлю, щоб дати мешканцям Сектору Гази можливість покинути північну частину анклаву. США також вели таємні переговори за посередництва Катару щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, після чого угруповання звільнило з полону двох громадян США.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена досі уникали публічних обговорень можливих домовленостей про управління Сектором Гази.