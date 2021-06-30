У США кілька блискавок одночасно влучили в авто з дітьми: моторошне відео

В американському Канзасі вирує негода. Під час потужної грози одразу декілька блискавок поцілили у автомобіль під час руху.

Інцидент трапився на трасі поблизу містечка Вейверлі. Воно розташоване приблизно за 85 кілометрів від столиці штату – Топіки.

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Дивом ніхто не постраждав

Під час удару блискавок у машині було 4 людей – сім'я з дітьми. На щастя, вони відбулися лише переляком, ніхто не постраждав.

Очевидці цього моторошного видовища поділилися кадрами з місця події у мережі. Їх зафіксував відеореєстратор їхнього авто.

Кілька блискавок влучили в автомобіль у США: дивіться відео

Палюча спека у США

Сполучені Штати Америки потерпають від значної спеки, на північно-західному узбережжі фіксують рекордні температури повітря.

У столиці штату Ореган температура днями досягла +47,2 градусів. Це – найвищий показник від початку ведення обліку в 1890-х роках.

Блискавка поцілила в авто в Україні

Схожий випадок трапився напередодні на Київщині. Втім, після удару блискавки автомобіль розвернуло на обидві сторони, воно врізалося у дерево й заблокувало рух. У салоні перебувало 4 пасажирів. Усі вони вижили.