У США кілька блискавок одночасно влучили в авто з дітьми: моторошне відео
Джерело:1news
В американському Канзасі вирує негода. Під час потужної грози одразу декілька блискавок поцілили у автомобіль під час руху.
Інцидент трапився на трасі поблизу містечка Вейверлі. Воно розташоване приблизно за 85 кілометрів від столиці штату – Топіки.
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Дивом ніхто не постраждав
Під час удару блискавок у машині було 4 людей – сім'я з дітьми. На щастя, вони відбулися лише переляком, ніхто не постраждав.
Очевидці цього моторошного видовища поділилися кадрами з місця події у мережі. Їх зафіксував відеореєстратор їхнього авто.
Кілька блискавок влучили в автомобіль у США: дивіться відео
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Блискавка поцілила в авто в Україні
Схожий випадок трапився напередодні на Київщині. Втім, після удару блискавки автомобіль розвернуло на обидві сторони, воно врізалося у дерево й заблокувало рух. У салоні перебувало 4 пасажирів. Усі вони вижили.