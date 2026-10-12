"Потворна політика": Огризко різко висловився про наміри Трампа щодо Росії

У Білому домі дедалі частіше лунають заяви про стратегічний "глухий кут" у війні Росії проти України. Однак за удаваним прагненням Вашингтона до миру ховаються цинічні подвійні стандарти та намагання зберегти бізнес-інтереси з Москвою.

Про це 24 Каналу розповів український дипломат та міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що останні заяви американських посадовців про стратегічний глухий кут є виявом цинізму. За його словами, спроби прирівняти агресора до жертви абсолютно неприпустимі для міжнародних відносин.

Чому Огризко назвав політику Вашингтона цинічною?

Огризко наголосив, що Білий дім намагається вести гру на два боки: із одного боку декларує підтримку Києва, а з іншого – прагне відновлення бізнес-зв'язків із Москвою. Така позиція свідчить про повну відсутність принциповості та надійних союзницьких взаємин.

Коли ви починаєте говорити про дипломатичний глухий кут, нібито допомагаючи Україні, а іншою рукою граєте в бізнес з Росією і відмовляєтеся бачити злочини агресора – це цинізм і потворна політика. У міждержавних відносинах такого не повинно бути,

– наголосив дипломат.

Ексміністр зауважив, що держсекретар Марко Рубіо не є самостійною фігурою у формуванні зовнішньої політики й лише транслює бачення свого патрона. На його думку, Дональд Трамп сприймає Україну як перешкоду для реалізації масштабних економічних угод з Росією.

Які важелі впливу США відмовляються використати?

Огризко переконаний, що дипломатичного шляху для завершення війни зараз не існує, адже Кремль досі здатний вести бойові дії. Водночас Сполучені Штати мають достатньо інструментів, аби змусити Москву зупинитися без залучення власних солдатів чи зброї.

Трамп тримає в руках величезний кийок, яким міг би вдарити так сильно, що це запам'яталося б назавжди. Для цього достатньо запровадити справді нищівні та смертельні санкції проти Росії, але він цього не зробить,

– зазначив він.

Однак замість рішучого тиску на агресора американська сторона висловлює занепокоєння та виправдовує власну бездіяльність ультиматумами Кремля щодо Донбасу. На думку дипломата, така поведінка є негідною для країни, яка претендує на роль світового лідера.