США ліквідували лідера терористів "Аль-Каїди" аль-Завахірі з допомогою безпілотника

Сполучені Штати ліквідували лідера терористів "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Операцію провели за допомогою безпілотника.

Лідера "Аль-Каїди" ліквідували в Афганістані. Він був єгипетським лікарем, який допомагав координувати атаки 11 вересня 2001 року. Тоді терористи захопили 4 цивільні літаки та скерували їх у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Внаслідок цього загинули майже 3 тисячі людей.

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США ліквідували аль-Завахірі

Один із посадовців Сполучених Штатів на умовах анонімності заявив, що в неділю ЦРУ здійснило удар з безпілотника по столиці Афганістану Кабулу.

На вихідних Сполучені Штати провели антитерористичну операцію проти значної цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція минула успішно, жертв серед цивільного населення немає,

– заявив чиновник.

У своїй заяві речник Талібану Забіхулла Муджахід підтвердив, що удар відбувся. Він рішуче засудив атаку, назвавши її порушенням "міжнародних принципів".

Водночас президент США Джозеф Байден анонсував промову щодо "успішної операції з боротьби з тероризмом". Через позитивний тест на коронавірус він виступатиме з балкона Блакитної кімнати у Білому домі.

Раніше повідомляли, що потужний вибух в Кабулі пролунав рано вранці 31 липня. Тоді речник міністерства внутрішніх справ Абдул Нафі Такор заявив, що в будинок поцілила ракета.

"Жертв немає, оскільки будинок був порожній", – розповів речник.

Своєю чергою, анонімне джерело талібів повідомило, що були повідомлення про принаймні один безпілотник, який пролетів над Кабулом того ранку.

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Що відомо про аль-Завахірі

За інформацією CNN, аль-Завахірі, якому нещодавно виповнився 71 рік, залишався помітним міжнародним символом "Аль-Каїди". До ліквідації Осами бен Ладена в Пакистані у 2011 році він був його особистим лікарем, а після – став лідером терористичної організації.

Державний департамент США пропонував винагороду в розмірі до 25 мільйонів доларів за інформацію, яка безпосередньо призведе до захоплення аль-Завахірі. У звіті ООН за червень 2021 року мовилося, що він перебував десь у прикордонному регіоні Афганістану та Пакистану.

У Сполучених Штатах вважають, що аль-Завахірі разом з іншими високопоставленими членами "Аль-Каїди" планував напад на корабель ВМС США "Коул", який трапився 12 жовтня 2000 року в Ємені. В результаті теракту загинули 17 американських моряків, а ще 30 – зазнали поранень.

Також його звинувачують у вибухах в посольстві США в Кенії та Танзанії 7 серпня 1998 року. Тоді загинули 224 людини, а ще понад 5 тисяч – зазнали поранень.

І бен Ладен, і аль-Завахірі змогли втекти, коли очолювані США сили повалили уряд Талібану в Афганістані наприкінці 2001 року. Це трапилося після нападів на вежі-близнюки 11 вересня.

"Тим 19 братам, які пішли та віддали свої душі Всемогутньому Аллаху, Всемогутній Бог дарував цю перемогу, якою ми зараз насолоджуємося", – заявив аль-Завахірі після теракту.

Пізніше він записував ще багато відеозвернень, в яких закликав продовжувати боротьбу зі Сполученими Штатами. Після деяких з них траплялися терористичні атаки.

Зокрема, у травні 2003 року бойовики-смертники підірвали себе в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Тоді загинули 23 людини, зокрема 9 американців.

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