У США моряка звинуватили у масштабній пожежі на кораблі американських ВМС

Військово-морські сили США звинуватили моряка в організації масштабної пожежі на військовому кораблі USS Bonhomme Richard у 2020 році. Тоді через вогонь постраждали 63 людини.

Речник американських ВМС Шон Робертсон заявив, що моряку, ім'я якого не розголошується, висунули звинувачення у підпалі. На момент інциденту він був членом екіпажу судна.

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Як розповів речник ВМС, доказів, які вдалося зібрати під час розслідування, буде достатньо, аби призначити попереднє слухання, відповідно до правової процедури в рамках системи військової юстиції.

Що відомо про пожежу на судні

Пожежа на борту військового корабля спалахнула 12 липня 2020 року в місті Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія. Пожежники гасили полум'я впродовж 4 днів.

Внаслідок інциденту постраждали 40 моряків і 23 мирних жителів.



Пожежа на кораблі USS Bonhomme Richard у 2020 році / Фото AP

Військове судно USS Bonhomme Richard, введене в експлуатацію у 1998 році, було одним з небагатьох американських десантних кораблів, з яких міг злітати винищувач F-35 Joint Strike Fighter.

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Після пожежі судно вирішили вивести з експлуатації та утилізувати. Причиною стало те, що його відновлення було занадто дорогим.