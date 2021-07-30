У США моряка звинуватили у масштабній пожежі на кораблі американських ВМС
Джерело:BBC
Військово-морські сили США звинуватили моряка в організації масштабної пожежі на військовому кораблі USS Bonhomme Richard у 2020 році. Тоді через вогонь постраждали 63 людини.
Речник американських ВМС Шон Робертсон заявив, що моряку, ім'я якого не розголошується, висунули звинувачення у підпалі. На момент інциденту він був членом екіпажу судна.
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Як розповів речник ВМС, доказів, які вдалося зібрати під час розслідування, буде достатньо, аби призначити попереднє слухання, відповідно до правової процедури в рамках системи військової юстиції.
Що відомо про пожежу на судні
Пожежа на борту військового корабля спалахнула 12 липня 2020 року в місті Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія. Пожежники гасили полум'я впродовж 4 днів.
Внаслідок інциденту постраждали 40 моряків і 23 мирних жителів.
Пожежа на кораблі USS Bonhomme Richard у 2020 році / Фото AP
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Після пожежі судно вирішили вивести з експлуатації та утилізувати. Причиною стало те, що його відновлення було занадто дорогим.