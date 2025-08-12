Лише військовий розгром Росії та її армії – єдиний шлях, який може гарантувати позитивний фінал у цій війні. Втім, Дональд Трамп досі цього не усвідомив й продовжує загравати з Володимиром Путіним.

Про це 24 Каналу сказав очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він наголосив, що з російським диктатором не можна ні про що домовлятися.

Що повинні зробити США, щоб зупинити Путіна?

Нині українці та більшість лідерів європейських країн усвідомили, що Путіна зупинить лише розгром його армії та розпад Росії. Іншого варіанту, зокрема домовитися з диктатором, просто немає. Проте американський президент поки що цього не розуміє.

Я думаю, що американське суспільство скоро зрозуміє це. Хоча зараз американці дуже далекі від цих проблем. У них свій світогляд. Й, на жаль, вони досі піддаються російській пропаганді. Однак рано чи пізно вони це усвідомлять,

– мовив Закаєв.

За його словами, коли починалася війна в Республіці Чечня практично весь світ був на боці Росії та приймав те, що говорили у Кремлі. Відтоді минуло 25 років. Сьогодні різниця у тому, що Європа усвідомлює, що таке Росія, адже відчуває загрозу. Азербайджан та Вірменія позбавляються від російського впливу.

Усі вони усвідомлюють, що поки є російський вплив, то війна неминуча. Не може йти мова про стабільність у світі, поки Росія зберігає свою імперськість. Щоб змінити це потрібний військовий розгром. Тому США замість того, щоб загравати з Путіним, намагаючися схилити його, до якихось логічних речей, на які диктатор ніколи не піде, повинні були б посилити Україну та ЗСУ.