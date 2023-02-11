США хочуть відновити надсекретні програми спостереження в Україні, – WP

США планують відновити фінансування надсекретних програм в Україні, які були припинені напередодні російського повномасштабного вторгнення.

The Washington Post пише, що Пентагон уже закликав Конгрес зробити це. Водночас рішення навряд чи буде прийнято до осені.

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У разі схвалення, американські сили спеціальних операцій зможуть залучати українських оперативників для спостереження за пересуванням російських військових і протидії дезінформації.

Зазначають, що секретні програми можуть відновити вже у 2024 році, але незрозуміло, чи дозволить адміністрація Байдена повернути американських спецпризначенців в Україну чи військові намагатимуться зробити це з сусідньої країни.

США зможуть наймати українських військових

Жоден американський військовий не діяв в Україні з початку війни, окрім невеликої кількості військовослужбовців, відряджених до посольства США в Києві.

Американські спецпризначенці, використовуючи подібний орган фінансування, протягом багатьох років платили окремим іноземним військовим і воєнізованим підрозділам на Близькому Сході, в Азії та Африці, використовуючи їх як "сурогатів" у контртерористичних операціях проти Аль-Каїди, "Ісламської держави" та їхніх поплічників.

Новіші сурогатні програми, такі що використовувалися в Україні, вважаються формою "іррегулярної війни". Їх використовують проти супротивників, таких як Росія і Китай, з якими США перебувають у стані конкуренції, а не конфлікту.

Видання цитує джерела в Пентагоні, яке зазначило, що результат голосування важко передбачити, особливо з огляду на те, що республіканці розходяться в думках щодо допомоги Україні. Але відносно невеликі витрати на програми – 15 мільйонів доларів на рік – є вигідною угодою порівняно з десятками мільярдів доларів, що виділяються на навчання та озброєння українських сил та поповнення запасів США.

Які операції діяли до вторгнення

Перед повномасштабним вторгненням Росії сили США проводили в Україні дві програми, в одній з них, за даними WP, "були люди, які розбирали російську пропаганду та розповідали правду в блогах".

Другу програму американські спецназівці використовували для відправлення українських оперативників на таємні розвідувальні місії на Сході України. У разі відновлення програм, вони, як і раніше, обмежуватимуться небойовими операціями.

Станом на кінець січня США виділили на допомогу Україні понад 27,4 мільярда доларів із початку роботи чинної адміністрації президента США.