США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві – WSJ

У Києві відновило роботу посольство Сполучених Штатів Америки. США розглядають можливість його посиленої охорони.

У Києві поступово відновлюють свою роботу іноземні представництва. Росіяни не припиняють ракетних обстрілів українських міст, тож певна доля небезпеки для всіх дипломатів існує.

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Спецпризначенці США у Києві

Дипломати та військові у США розглядають можливість посилення охорони свого посольства у Києві. Йдеться про те, щоб відправити у Київ спецпризначенців, які зможуть забезпечити найвищий рівень охорони об'єкта.

Президенту Байдену наразі не подали такої пропозиції. Однак, якщо він її схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони й безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет,

– повідомили в адміністрації США.

Раніше президент США Джо Байден постійно наголошував на важливості відсутності американських військ в Україні, де триває війна з російськими окупантами. Тепер йому доведеться зважувати ще й на безпеку американських дипломатів у Києві.

Наразі охорону посольства США забезпечують сили корпусу охорони Служби дипломатичної безпеки.

Війна Росії проти України: головне про останні події

Як заявив російський публіцист Андрій Піонтковський, Путіна змусили відмовитися від божевільного плану захопити всю Україну та змінити владу у Києві на своїх маріонеток. Тепер рашисти зосередяться на повній окупації Донецької та Луганської областей, а також спробах зберегти свої позиції на Херсонщині.

В російських окупантів незабаром будуть дуже великі проблеми з командуванням, адже ЗСУ активно знищують не лише особовий склад ворога, а й офіцерів. Стало відомо, що наші герої ліквідували полковника Олексія Смірнова з Костроми.

Рашисти не припиняють обстріли мирних міст Донеччини та Луганщини. Впродовж доби ворог завдав вогневих уражень 45 містам Донецької області, від ворожих обстрілів загинуло 7 людей. Також ворог зруйнував 116 цивільних об'єктів. Рашисти стирають міста з обличчя землі у прагненні захопити території.

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