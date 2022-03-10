США можуть ввести санкції проти Росатому

США продовжують працювати над посиленням санкцій проти Росії. Наступним під обмеження може потрапити Росатом.

Зараз щодо санкцій проти Росатому проходять консультації. Білий дім обговорює з фахівцями-ядерниками потенційні обмеження.

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Росатом є основним постачальником палива для АЕС у світі, тому й Білий дім проводить консультації. Однак варіанти обмежень уже готові.

Що передбачатимуть санкції, ми мабуть дізнаємося згодом.

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