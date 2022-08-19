У США готуються передати Україні ЗРК NASAMS: коли ЗСУ нарешті їх отримають

США готують до надання Україні зенітно-ракетні комплекти NASAMS. Їх Збройні Сил можуть отримати упродовж наступних 2 – 3 місяців.

Ці ракетні комплекти охороняють Білий дім. Уже невдовзі вони допомагатимуть українським військовим боронити нашу країну від ворожих ракет. Щонайменше, на це вказує заява журналіста Джозефа Селдіна.

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У постачанні цієї зброї є певні труднощі

Журналістка Кейтлін Дорнбос також підтвердила наміри США надати Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Для їхнього надання Україні потрібно більше часу, ніж на надання іншої зброї.

Дорнбос пояснила, що це пов'язано з тим, що те озброєння, яке США зазвичай надають Україні, надходить з американських резервів. Водночас ситуація з NASAMS дещо складніша – США закуплятимуть ці комплекти. Тобто їх виготовлятимуть спеціально для України.

США оголосили чергову допомогу для України

США до повномасштабного вторгнення та після його початку надають Україні потужну збройну підтримку. Зокрема 19 серпня у Вашингтоні оголосили про черговий пакет оборонної допомоги. У нього увійшли:

36 тисяч артилерійських снарядів;

додаткові гаубиці;

протитанкові керовані ракети TOW та комплекси для них;

15 безпілотників Sky Eagle;

ракети HARM для боротьби з радарами;

мінно-стійкі транспортні засоби;

1 тисяча Javelin.

Крім того, за словами Кейтлін Дорнбос, у США працюють над постачанням додаткових боєприпасів до HIMARS, які Україна ефективно використовує на полі бою.

Ми бачили, як Україна майстерно використовує HIMARS на полі бою. Ця здатність вогню на великій відстані дійсно змінила динаміку на полі бою, тому ми хочемо переконатися, що Україна має постійний потік боєприпасів для задоволення своїх потреб,

– цитує заяву високопоставленого американського чиновника Дорнбос.

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