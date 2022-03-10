США надасть додаткові 53 мільйони доларів для підтримки мирних жителів України

Вашингтон готовий виділити Україні 53 мільйони доларів. Ці кошти підуть безпосередньо для підтримки жителів, які постраждали від російського вторгнення.

Про це під час свого візиту до Польщі повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона зазначила, що ця додаткова програма – підтримка Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Гроші підуть на негайні потреби українців, що втратили дім

Гроші призначені для задоволення необхідних потреб українських громадян, які через напад Росії втратили домівку та були змушені покинути рідне місто. Мовиться і про тих людей, які перетнули кордон України та виїхали у західні країни.

Окрім того, підтримуватимуть логістичні програми – для переміщення допомоги в Україну, в тому числі жителям Києва та регіону. Передусім гуманітарна допомога полягатиме у закупівлі ліків, продуктів та ковдр.

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