У США напередодні 20-річчя ідентифікували тіла двох жертв теракту 11 вересня

Офіс головного медексперта Нью-Йорка напередодні 20-річчя теракту 11 вересня зміг ідентифікувати ще 2 загиблих. Водночас ще імена 40% жертв тих подій досі залишаються невідомими.

Експерти з'ясували імена ще двох загиблих жінок. Одна з них – Дороті Морган, а ім'я іншої не оприлюднили на прохання родичів.

Зверніть увагу Частину документів про теракт 11 вересня розсекретять: Байден дав доручення

Роботу на цьому не зупинятимуть

Уперше з 2019 року медекспертам вдалося ідентифікувати нових жертв терактів. Таким чином кількість встановлених імен загиблих зросла до 1 647. Головна медична експертка Барбара Семпсон міста заявила, що роботу не зупинятимуть.

Двадцять років тому ми пообіцяли сім'ям жертв теракту в Всесвітньому торговому центрі зробити все можливе для ідентифікації їхніх близьких, і за допомогою цих двох нових ідентифікацій ми продовжуємо виконувати цей священний обов'язок,

– заявила експертка.

Для ідентифікації загиблих використовують новітні технології з дослідження ДНК.

Теракт 11 вересня: головне

Джерело: Вікіпедія