У США напередодні 20-річчя ідентифікували тіла двох жертв теракту 11 вересня
Джерело:CBS
Офіс головного медексперта Нью-Йорка напередодні 20-річчя теракту 11 вересня зміг ідентифікувати ще 2 загиблих. Водночас ще імена 40% жертв тих подій досі залишаються невідомими.
Експерти з'ясували імена ще двох загиблих жінок. Одна з них – Дороті Морган, а ім'я іншої не оприлюднили на прохання родичів.
Зверніть увагу Частину документів про теракт 11 вересня розсекретять: Байден дав доручення
Роботу на цьому не зупинятимуть
Уперше з 2019 року медекспертам вдалося ідентифікувати нових жертв терактів. Таким чином кількість встановлених імен загиблих зросла до 1 647. Головна медична експертка Барбара Семпсон міста заявила, що роботу не зупинятимуть.
Двадцять років тому ми пообіцяли сім'ям жертв теракту в Всесвітньому торговому центрі зробити все можливе для ідентифікації їхніх близьких, і за допомогою цих двох нових ідентифікацій ми продовжуємо виконувати цей священний обов'язок,
– заявила експертка.
Для ідентифікації загиблих використовують новітні технології з дослідження ДНК.
Теракт 11 вересня: головне
Джерело: Вікіпедія
- 11 вересня 2001 року 19 терористів-смертників з організації "Аль-Каїда" захопили 4 літаки, 2 з яких скерували їх у будівлі Всесвітнього торгового центру, а 1 в Пентагон.
- Ця трагедія стала найбільшим терактом у світовій історії, унаслідок якого загинули 2 996 людей, а понад 6 000 отримали поранення.
- Наслідком теракту став початок військової операції США в Афганістані, під час якої вдалося вбити лідера "Аль-Каїди" Осаму бен Ладена.