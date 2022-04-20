У США натякнули Путіну, що дістануть його навіть у бункері, – Піонтковський

Володимир Путін продовжує погрожувати світові ядерною зброєю. На це американці натякнули президенту Росії, що дістануть його навіть у бункері.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

До теми США відстежують кожен ядерний боєзаряд Росії 24/7, – військовий експерт Жданов

На його думку, вся інформація від США про підготовку війни показує, що в них чудова розвідка, але йдеться про електронну розвідку, а не звичайних агентів.

Як наголосив Піонтковський, тим більше, американці стежать за всім ядерними об’єктами Росії.

"Наприклад, були розмови, що на крейсері "Москва" була крилата ракета, яка могла мати ядерне оснащення. Але всі ракети потонули. В Пентагоні підтвердили, що якби така ракета там була встановлена, то це означало б високий ступінь ядерної готовності", – додав експерт.

За його словами, американці нарешті вирішили покінчити з паралізуючим ядерним шантажем Росії.

"Зокрема, вони нагадали, що вони за цей час створили цілий арсенал зброї, зокрема, на підводних човнах в них встановлені невеликі тактичні ракети", – сказав Піонтковський.

Він наголошує, що це означає, що американцям є чим відповісти на можливість застосування Росією ядерної зброї.

Більше того, з’явилося повідомлення в американських ЗМІ, що вони розробили малі боєприпаси проникаючої сили, які можуть пробити будь-який бункер. Це прямий натяк Путіну, що якщо він реалізує свій шантаж з ядерною зброєю, то вони його там дістануть, – заявив Піонтковський.

Тому він думає, що цей інтерес до бомбардування України в Росії "оживився" через те, що росіяни зрозуміли, що їм краще не лізти з погрозами ядерної зброї.

До слова, Андрій Піонтковський сказав, що можливість ядерного удару по території України раніше не обговорювалась. Такі шанси до квітня були мізерними, адже Путін погрожував НАТО. А зараз атака ядерною зброєю на країни Альянсу вже майже нереальна.

Відео до теми – чи натисне Путін "ядерну кнопку": думка Жданова