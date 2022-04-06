США не братимуть участі в зустрічах G20, якщо там буде Росія

Сполучені Штати заявили, що не братимуть участі в зустрічах G20, якщо там буде Росія. Це неможливо через вторгнення держави-агресорки в Україну.

Відповідну заяву зробила міністерка фінансів США Джанет Єллен. Вона зазначила, що погоджується з таким рішенням президента Джо Байдена.

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США про участь у засіданнях G20 і Росію

Міністерка повторила позицію американського лідера про те, що в жодній з фінансових інституцій із Росією не можна мати справу і вдавати, що нічого не сталося.

Він (Байден – 24 канал) попросив виключити Росію з G20, і я чітко дала зрозуміти колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі у низці зустрічей, якщо там будуть росіяни,

– заявила Єллен.

Зауважимо, зараз у "Великій двадцятці" головує Індонезія.

До слова, раніше ЗМІ писали, що США та союзники роздумують, чи повинна Росія залишитися у групі країн найбільших економік світу – G20. Багато світових лідерів висловилися за виключення держави-агресорки з її складу, однак відповідної процедури позбавлення членства немає.

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