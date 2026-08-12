Він не перший: як США ще до Трампа намагались впливати на Україну

Україна не отримує ракети до систем ППО Patriot. Хоча Зеленський заявив, що США можуть розв'язати це питання. Стримування постачання такого озброєння може бути спробою Білого дому обмежити оборонні спроможності України й змусити її бути гнучкішою у переговорах з Росією. Подібне спостерігалось і раніше.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, нагадавши, що це було і при Байдені та його адміністрації, коли Україні свідомо не давали певні види зброї, щоб вона не розвинула контрнаступ проти російських військ.

США не поспішають постачати Україні зброю

Аналітик також нагадав, що був період, коли американці забороняли Україні завдавати ударів в глибину Росії. З його слів, Київ відчував на собі намагання Вашингтона кожен раз, коли існувала загроза серйозної поразки для Росії, не допустити її.

Можна впевнено говорити, що це вже двопартійна політика американської адміністрації. Там панічно бояться розгрому Росії, що вона почне розвалюватися, стане неконтрольованою, що там виникнуть десятки маленьких, непередбачуваних ядерних держав. Оці фобії дуже міцно проросли як серед республіканців, так і серед демократів. Тому такий сценарій зараз не можна виключати,

– озвучив Рибачук.

Про позицію Білого дому щодо надання зброї: дивіться у відео

Водночас він висловив думку, що насправді першопричина такої нинішньої поведінки американської адміністрації криється у тому, що США витратили свої збройні запаси у війні проти Ірану. Про це, як зазначив Рибачук, говорять самі генерали в Пентагоні.

Можна було б чесно сказати, що для них було б некритично дати певну частину ракет, але, можливо, це буде предмет торгів. Зараз є інформація, що Венс розмовляв із Зеленським, просив не уражати по неросійських танкерах, які транспортують казахську нафту в Новоросійськ. Ми на це погодилися, ще й зробили заяву, що уважно прислуховуємося до прохань США,

– підкреслив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації пояснив, що у міжнародній політиці, якщо країна про щось попросила, а їй інша держава зробила це, то у цьому випадку США треба теж демонструвати бажання йти назустріч Україні. Тому Рибачук припустив, що, можливо, певні зміни в американській політиці щодо надання українській стороні необхідної зброї, відбудуться.

Однак він вважає, що тема Patriot і отримання ліцензії на виробництво ракет до них – дуже далека перспектива. Зараз потрібно говорити про можливість, наприклад, отримання наступальної високоточної зброї, яка могла б дозволити Україні "стріляти не по стрілах, а по лучниках". Рибачук підсумував, що Силам оборони сьогодні варто нищити спроможності Росії, її пускові установки, а також заводи, які виробляють балістичну зброю.