"Є підозри": ексрадник Трампа розкрив, хто міг стояти за зупинкою обміну розвідданими в США

Несподівані проблеми з передачею розвідданих США для України та обмеження супутникового зв'язку Starshield сколихнули військово-політичні кола. Поки офіційні структури відкидають причетність вищого керівництва, за лаштунками вимальовується геть інша картина.

Про це 24 Каналу розповів колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки та колишній посол США в ООН Джон Болтон, зазначивши, що за цим могли стояти окремі посадовці нижчого рангу без прямої санкції глави Білого дому. На його думку, такі небезпечні дії вимагають негайного втручання Конгресу та виклику причетних осіб для надання офіційних свідчень.

Хто міг ухвалити рішення?

Джон Болтон зауважив, що термінали Starshield контролюються урядом США, тому сумнівів щодо причетності американських структур до обмежень зв'язку практично немає. За його словами, слова міністра оборони США про розв'язання проблеми лише підтверджують цей факт.

Це, безумовно, приховане підтвердження того, що саме уряд США відключив його. Тож наступне питання: хто саме в уряді США це зробив? Мені незрозуміло, чи це був Трамп. Можливо, це був хтось із посадовців нижчого рівня в Міністерстві оборони,

– сказав ексрадник президента.

Він також додав, що подібні кроки могли бути спробою виконати ймовірні побажання президента за власною ініціативою.

У мене є свої підозри, але це може бути хтось, хто намагається зробити те, що, на їхню думку, хотів би Трамп, але без жодних повноважень вищого рівня. Нам доведеться це з'ясувати. У будь-якому разі це недобре. Цього не повинно було статися, і не повинно бути жодного втручання в обмін розвідувальними даними,

– підкреслив Болтон.

Відповідаючи на запитання щодо можливої причетності колишнього заступника помічника міністра оборони Елбріджа Колбі, Болтон визнав, що такий варіант цілком реалістичний. Він наголосив, що цей посадовець раніше вже робив схожі кроки.

"Що ж, він, безумовно, робив подібні речі в минулому, і цілком можливо, що це він. Ось чому я кажу, що Конгрес буде дуже зацікавлений у тому, щоб дізнатися, хто ухвалив це рішення, і викликати цю особу на Капітолійський пагорб для надання свідчень",

– зазначив він.

Він також прокоментував повідомлення ЗМІ про наказ із Білого дому, пояснивши бюрократичні нюанси Вашингтона. За словами Болтона, термін "рішення Білого дому" часто використовують помилково, коли наказ насправді походить із якогось міністерства або підрозділу.

Дипломат такод висловив великий сумнів щодо участі команди Ради національної безпеки, акцентувавши, що передача розвідданих Україні має сильну підтримку законодавців і не несе додаткових фінансових витрат для США.

Болтон про розвіддані: дивіться відео