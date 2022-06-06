США не планують скасовувати санкції проти Росії в обмін на зерно, – ЗМІ

У війні проти України Росія зіштовхнулася з небаченими до цього санкціями. Тож вирішила вдатися до вже знайомих для неї прийомів – шантажу. При цьому шантажує вона весь світ.

Росія у війні проти України вирішила скористатися своєю чисельною перевагою на морі. Тож заблокувала усі морські шляхи до українських портів. Ще частина портів опинилася під російською окупацією – в першу чергу Бердянськ. А щодо Одеси, то там є постійна загроза висадки російського десанту, відтак цей порт теж заблокований. Для цього російські окупанти використовують стрів Зміїний.

До теми Росія після втрати "Москви" перекинула на Зміїний засоби ППО і блокує торгівлю морем, – Британія

Та блокування українських портів має не стільки воєнну мету, як завдати економічного та гуманітарного удару. Але не лише по Україні, але й світу. Адже Росія заблокувала експорт українського зерна, від якого залежать чимало країн. Приблизно 20 мільйонів тонн українського зерна вже могли бути доставлені, якби не російське блокування.

Дійшло до того, що в справу довелося втрутитися ООН. Адже блокування українських портів загрожує значним зростанням цін на продовольство, а в деяких країнах це може призвести й до голоду. За цим послідує зростання соціальної напруги в деяких регіонах, протести та бунти, значна міграція тощо. Офіційні особи США очікують, що глобальні катастрофи погіршаться протягом літа, що загрожує масовими заворушеннями цієї осені.

Саме цим і вирішила скористатися Росія, вдавшись до шантажу. Країна-окупантка вимагає зняття частини санкцій в обмін на розблокування українських портів для відновлення експорту зерна.

Читайте також "Вагнерівці" добувають золото в Африці, щоб втримати курс рубля під санкціями, – NYT

Один з представників ООН Мартін Гріффітс навіть прибув до Москви, де в п'ятницю, 3 червня, зустрівся з російськими чиновниками з міністерств оборони та закордонних. Серед тем, які вони обговорювали – блокада Росією чорноморських портів України

Однак у США скептично ставляться до ідеї зняття частини санкцій з Росії в обмін на розблокування українських портів. Один американський чиновник у коментарі Politico назвав заяву Москви "дипломатією вимагання" і сказав, що США не погодяться на угоду, яка зніме будь-який економічний тиск на Кремль.

Поки ж в США очікують, чим закінчаться переговори ООН з Росією. Хоча відзначають, що такі вимоги зі сторони Москви "ускладнюють тендітні переговори".

"Важко сприймати російські пропозиції сумлінно, зважаючи на те, що вони активно та навмисно знищують продукти харчування в Україні та загострюють глобальну продовольчу безпеку", – сказав американський чиновник, нагадуючи, що російські війська продовжують атакувати українські сільськогосподарські об’єкти та поля.

Військова деблокада українських портів

Є серед американських політики й такі, які вимагають в президента США Джо Байдена допомогти Україні зняти російську військову блокаду чорноморських портів. Але його адміністрація наразі виключає відправлення військових кораблів у регіон. Вони й далі переживають через ймовірність прямої конфронтації з Росією.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що розмінування портів України та проходження військово-морської блокади Росії "були б військовою операцією високого ризику, яка вимагала б значних зусиль".

Натомість США планують і надалі продовжувати надсилати зброю, щоб допомогти Україні відбити російські війська, які атакують Одесу та східні регіони країни, водночас намагаючись відкрити більше сухопутних шляхів для перевезення зерна.

Дивіться відео про те, як окупанти змушують українських фермерів до "співпраці"