США не рятують Україну, як колись Кувейт: Близький Схід розчарований – WSJ

За даними американського видання The Wall Street Journal арабські країни розчаровані діями США зараз, зокрема під час війни Росії проти України. Зокрема через те, що Вашингтон не діє так рішуче, як під час нападу Іраку на Кувейт у 1990 році.

Близький Схід вважає США нерішучими. Через це арабські країни побоюються, що Вашингтон уже не є таким надійним гарантом безпеки, яким був колись.

Зауважте США відчутно обмежать доступ Росії до іноземних добрив: Путін визнав їх дефіцитом

Під час вторгнення Іраку в Кувейт США діяли інакше

У 1990 році Ірак на чолі з Саддамом Хусейном захопив Кувейт. На це президент США Джордж Буш0старший відреагував рішуче та сторив найбільшу з часів Другої світової війни коаліцію для відновлення незалежності Кувейту.

Однак з роками США, як пише видання, послабило свої позиції. Все це почалося з президентства Барака Обами, який у 2009 році фактично запропонував співпрацю "братам-мусульманам" після повалення собзника Вашингтона – президента Єгипту Хосні Мубарака. Опісля він відмовився від своїх же "червоних ліній" у Сирії, де застосували хімічну зброю та фактично віддав її під контроль Росії.

Наступник Обами Дональд Трамп залишився байдужим під час атаки Ірану найбільшого нафтового родовища у Саудівській Аравії. Крім того, Іран завдає ударів по американським активам на Близькому Сході, у той час як Білий дім дав Тегерану низку поступок під час переговорів у Відні.