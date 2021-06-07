Не виключена військова відповідь: США посилять реагування на кіберзагрози

Влада США посилила тиск на компанії і зарубіжних противників, вимагаючи від них протидії кіберзлочинцям. Білий дім розглядає всі варіанти для боротьби з хакерами, зокрема й військову відповідь.

Адміністрація президента Джо Байдена "вивчає всі варіанти" для захисту країни від злочинців, які використовують програми-вимагачі. Про це у відповідь на питання про можливість заходів військового характеру заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

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Які саме це можуть бути варіанти, чиновниця не уточнила. Вона наголосила, що це питання буде на порядку денному зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зазначається, що зростання загрози кібератак спонукало Байдена зайняти агресивнішу позицію щодо Росії, яка переховує деяких злочинців-хакерів.

Ми не виключаємо жодних варіантів, розмірковуючи про можливу реакцію у відповідь, наслідки або відплату,

– наголосила Раймондо.

У США хакерів-вимагачів прирівняли до терористів

Міністерство юстиції США надало розслідуванням кібератак хакерів-вимагачів той же пріоритет, що і справам, пов'язаним з терористичною діяльністю.

Тепер у містах зобов'язані своєчасно і регулярно відправляти звіти про хід розслідувань хакерських атак у Вашингтон. Посадові особи також повинні відстежувати і повідомляти про інші розслідування, пов'язані з екосистемою кіберзлочинів.

Таке рішення схвалили на тлі злому системи трубопровідної компанії Colonial Pipeline та зростанню хакерських атак.

виробництво яловичини у Штатах скоротилося на 22%, виробництво свинини також помітно впало.