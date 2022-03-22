США не визначили, чи є в Росії командир, який відповідає за війну проти України, – ЗМІ

У США не можуть зрозуміти, чи є в Росії окрема людина, яка відповідає за війну проти України. Адже дії росіян на нашій землі абсолютно дезорганізовані.

У Міноборони США кажуть, що війська окупантів без вищого командувача на території України, змагаються за ресурси. Вони зовсім не координують свої зусилля.

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Російські війська не мають плану

Підрозділи, які брали участь у різних російських наступах на Україну, не змогли з'єднатися. У США вважають, що вони діють незалежно без всеосяжного оперативного плану.

Мають окупанти й проблеми зі зв'язком. Солдати та командири іноді використовували незахищені канали зв'язку, щоб спілкуватися один з одним. Це полегшує перехоплення їхніх повідомлень та допомагає Україні визначати цілі для власних контрударів. Західні ЗМІ повідомляють, що таке становище Росії дивує американських та інших офіційних осіб.

Одним із принципів війни є "єдиноначальність". Росія могла непомітно призначити найвищого командувача для спостереження за вторгненням, але навіть США не змогли ідентифікувати цю людину – стан бойових дій показує, що він некомпетентний,

– сказав військовий аналітик, генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг.

Багато вбитих російських офіцерів

За перші три тижні війни, згідно з даними України, вбили 5 російських генералів, але незалежного підтвердження немає.

Будь-який військовий генерал, убитий у бою, є рідкісною подією. Суть у тому, що їхнє командування та контроль вийшли з ладу,

– сказав генерал армії США у відставці Девід Петреус.

Джерела повідомили ЗМІ, що на місцях російські війська за польових умов часто були відрізані від своїх старших командирів.

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