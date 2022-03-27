У США немає стратегії зміни режиму в Росії, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не мають стратегії зміни державного режиму в Росії. Цю заяву він зробив після того, як президент Джо Байден сказав, що Путін "не може залишатися при владі".

Блінкен сказав, що США не мають стратегії щодо зміни режиму в Росії попри заяву Байдена про неможливість Путіна головувати далі.

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Держсекретар повідомив, що Байден мав на увазі інше. За словами Блінкена, Байден заявив про те, що Путін не можу бути уповноваженим вести війну, або брати участь в агресії проти України чи іншої країни.

Як ви знаєте, і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще, якщо на те пішло,

– додав Блінкен.

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