Поблизу Маямі обвалилась багатоповерхівка: на місце направили 80 бригад рятувальників

Біля Маямі, що у США, обвалилась багатоповерхівка. На місце трагедії вже скерували 80 бригад рятувальної техніки. Про жертв інформації ще немає.

Наразі причини обвалення також невідомі. Попередньо повідомляли, що будинок обвалився 23 червня.

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Трагедія у Маямі

Багатоповерховий будинок обвалився в Сарфсайді під Флоридою. Відомо, що обвал стався орієнтовно о 2 годині ночі. На кадрах видно будівля просто обвалилась.

На місці трагедії працюють поліцейські та надзвичайники. Попередньо відомо, що на місце скерували 80 бригад рятувальників.

Ще немає повідомлень про кількість поранених. Також не повідомляють, скільки людей було в будівлі. Попередньо відомо, що обвалився 12-поверховий будинок, який збудований ще у 1981 році.

Що пишуть люди

Люди в мережі пишуть, що обвалилась частина будівлі. Пояснють, що у районі Маямі будинки побудовані на так званій кораловій основі. Тому під час припливу багато вулиць у тому районі затоплює вода. Місцеві поширюють фото породи, на якій очевидно побудовані будинки.

Місцевий мешканець написав, що будівля просто впала.