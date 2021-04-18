Разом пройдемо через це: у США очікують протестів через суд у справі про вбивство Флойда

Поліцейському Дереку Шовіну, якого підозрюють у вбивстві Джорджа Флойда, мають оголосити вирок у середу, 21 квітня. У США готуються до масових протестів.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розповів, що влада щодня розмовляє з людьми. Водночас змоделювати розвиток подій наразі неможливо: усе залежатиме від вироку.

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Комісар департаменту поліції Нью-Йорка Дермот Ші розповів, що протести у місті відбуваються щодня. Їхня кількість коливається від 10 до 20 упродовж 24 годин.

Це ніколи не припинялося. Ми просто просимо всіх, хто, можливо, хоче висловити свої, так би мовити, побоювання з приводу цього суду, просто працювати разом, робити це мирно, без заподіяння шкоди, і ми разом пройдемо через усе це,

– наголосив Ші.

Протестів у день вироку Шовіну очікують не лише у Нью-Йорку, але й в інших містах Штатів.

Зокрема, у Міннеаполісі – там вбили Флойда – 21 квітня усі державні навчальні заклади перейдуть на дистанційне навчання. Окрім того, до міста стягнули війська Національної гвардії.

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