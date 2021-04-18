Разом пройдемо через це: у США очікують протестів через суд у справі про вбивство Флойда

Поліцейському Дереку Шовіну, якого підозрюють у вбивстві Джорджа Флойда, мають оголосити вирок у середу, 21 квітня. У США готуються до масових протестів.
Джерело:Укрінформ
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розповів, що влада щодня розмовляє з людьми. Водночас змоделювати розвиток подій наразі неможливо: усе залежатиме від вироку.
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Комісар департаменту поліції Нью-Йорка Дермот Ші розповів, що протести у місті відбуваються щодня. Їхня кількість коливається від 10 до 20 упродовж 24 годин.
Це ніколи не припинялося. Ми просто просимо всіх, хто, можливо, хоче висловити свої, так би мовити, побоювання з приводу цього суду, просто працювати разом, робити це мирно, без заподіяння шкоди, і ми разом пройдемо через усе це,
– наголосив Ші.
Протестів у день вироку Шовіну очікують не лише у Нью-Йорку, але й в інших містах Штатів.
Зокрема, у Міннеаполісі – там вбили Флойда – 21 квітня усі державні навчальні заклади перейдуть на дистанційне навчання. Окрім того, до міста стягнули війська Національної гвардії.
Вбивство Джорджа Флойда: головне
- Джорджа Флойда поліцейські схопили 25 травня 2020 року. Чоловіка звинуватили у тому, що він начебто намагався розрахуватися фальшивим чеком. Його сума становила 20 доларів.
- У процесі затримання правоохоронець притис коліном шию Флойда. Це тривало приблизно 7 хвилин.
- Флойд казав, що не може дихати і благав про допомогу.
- Однак поліцейські навіть не спробували допомогти жертві.