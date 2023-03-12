США передали Україні викрадені скіфські мечі-акінаки, які намагалися ввезти з Росії

Росія є не тільки країною-терористкою, але й країною-варваром, яка викрадає або знищує українські пам'ятки. До прикладу, росіяни викрали скіфські мечі-акінаки та намагалися незаконно вивезти до США,

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Офіційна церемонія передання вилучених американськими правоохоронцями українських пам'яток відбулася в посольстві України в США.

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Україна повертає свої пам'ятки

Митно-прикордонна служба США напередодні вилучила українські історичні пам'ятки, викрадені росіянами, які намагалися привезти на територію США. Мова йде про:

3 скіфські мечі-акінаки VI – V століть до нашої ери, які поширені в лісостеповій і степовій зонах та в АР Крим;

крем’яну шліфовану сокиру III тисячолітня до нашої ери, яка належить до культури кулястих амфор.

Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія: території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину,

– наголосив Ткаченко.



Пані посол України в США Оксана Макарова отримала українські пам'ятки / Фото Посольства України в США

Росія викрадає або знищує визначні українські історичні пам'ятки й такі випадки непоодинокі – знищені та розграбовані музеї, приватні колекції тощо. Водночас країна-терористка намагається привласнити історію нашої держави собі, щоб мати бодай якісь аргументи на користь "величі" своєї недоімперії.