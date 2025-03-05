США перервали ключовий канал для роботи українських HIMARS, – The Economist

Сполучені Штати зупинили військову допомогу та передачу розвідданих Україні. Через це зброя на кшталт HIMARS могла "відключитися".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналіста Олівера Керолла в соцмережі Х.

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HIMARS більше не отримують дані про цілі

Журналіст The Economist Олівер Каролл із посиланням на власне джерело повідомив, що остаточна зупинка передачі розвідувальної інформації сталася о 14:00 за київським часом.

Через переривання ключового каналу зв'язку системи HIMARS не отримують дані про цілі. Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів.

Трамп хотів подяки. Ми напишемо це на могилах загиблих українців,

– сказало джерело.