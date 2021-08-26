У США під час військових навчань підірвали фрегат: вражаюче відео

США провели масштабні військові навчання Large Scale Exercise 2021 у Тихому океані. Під час них підірвали списаний фрегат Ingraham типу Oliver Hazard Perry.

Що відомо про навчання США

Тренування відбувалися біля Гавайських островів. До них залучили водний транспорт та авіацію.

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Військові здійснювали скоординовані, багатоплатформові морські удари великої дальності по виведеному з експлуатації фрегату з керованими ракетами,

– мовиться у повідомленні.

Після того у фрегат запустили торпеду. Внаслідок цього він розколовся на 2 частини і потонув.

Дивіться відео з навчань США у Тихому океані: