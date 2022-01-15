США підготували 18 сценаріїв у разі російського нападу на Україну

США вкотре попередили Росію про наслідки в разі нападу на Україну. Кажуть, що мають 18 сценаріїв розвитку подій, якщо таке станеться.

Якщо Росія нападе, то з боку Америки та її союзників у ЄС буде серйозна відповідь. Вона включатиме економічні та фінансові санкції, які будуть більш масштабні, ніж під час анексії Криму Москвою в 2014 році. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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Є 18 сценаріїв

В адміністрації Байдена заявили, що США готові запровадити ці санкції у разі потреби. Їх масштаб буде залежати від розміру російської агресії.

Я не збираюся попередньо переглядати 18 різних сценаріїв...Я б просто сказала, що наша прихильність і розмова, яку ми ведемо з нашими союзниками, стосуються того, щоб завдати дуже гострого болю дуже швидко,

– наголосила Нуланд.

Шанс на дипломатію ще є

Чиновниця додала, що двері до дипломатичного рішення все ще відчинені. Вашингтон працює над письмовими відповідями російським офіційним особам. Хочуть продовжити розмову.

За словами Нуланд, США пропонували обговорити контроль над озброєннями та обмеження на військові навчання в регіоні, але відхилили прохання Росії вивести війська з певних країн або заборонити їм приєднатися до альянсу НАТО.

"Ми віримо, що можемо досягти певного прогресу в деяких із цих речей за допомогою дипломатії", – сказала Нуланд.

Проте вона додала: аби досягти домовленостей, знадобиться більше часу.

Останні новини про ймовірний напад Росії

Американська розвідка у січні попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором.

Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну. Можуть напасти під приводом "спроби держперевороту".

Західні ЗМІ ще восени писали, що Росія стягує війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці попередили, що агресор може напасти в січні – лютому 2022 року.

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