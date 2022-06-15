У США підтримують союз України, Британії, Польщі та країн Балтії

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що прем'єр Великої Британії Борис Джонсон ініціює створення новго союзу в Європі. До альянсу мали б увійти Велика Британія, Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія, а на певному етапі й Туреччина.

У США таку ініціативу сприйняли позитивно. Постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що її країна зацікавлена в зміцненні можливостей Альянсу.

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У Європі зросте потенціал

За словами Сміт, США готові вітати регіональні ініціативи, як об'єднання Великої Британії, Польщі, України і країн Балтії в окремий союз, якщо він посилюватиме оборонний потенціал у Європі.

За останні роки вже були ініціативи щодо утворення подібних "мініформатних" альянсів різного роду, серед яких і оборонні.

Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати,

– запевнила Сміт.

За її словами, НАТО, де вона представляє США, також зацікавлене у зміцненні свого східного флангу.

Як Борис Джонсон підтримує Україну

Британський прем'єр став одним із тих світових політиків, які стоять з нашою державою пліч-о-пліч з перших днів війни. Президент Володимир Зеленський називає його другом та союзником. У березні Джонсон відвідав воєнний Київ на знак солідарності. Нещодавно за підсумками розмови з Зеленським, Джонсон заявив, що його країна надасть Україні військову допомогу у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, тож, ми отримаємо більше зброї.

Також прем'єр-міністр Великої Британії заявляв, що він не бачить сценарію нормалізації відносин президентом Росії Володимиром Путіним. Він переконаний, що наразі покаяння для Путіна – це дуже важкий крок. Водночас світова спільнота ризикує потрапити у пастку 2014 року, коли Росія анексувала український Крим. Оскільки світ загалом визнав, що це було жахливо та засудив дії Росії, але продовжував діалог з Путіним.

Україна не є байдужою до такої послідовної та відданої підтримки Бориса Джонсона. Тому наші люди стараються відзначити це всіма можливими та креативними способами. Наприклад, у Києві з'явився круасан на честь британського прем'єра. Кондитерський виріб назвали "Борис Джонсонюк". Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс помітила круасан в одному зі столичних кафе. У соцмережах жартували, що круасан має схожу зачіску, як у Бориса Джонсона. Коштує він 97 гривень.

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