США планують наступальні кібероперації проти російських хакерів, – ЗМІ

Влада Сполучених Штатів розглядає кібератаки на американські компанії, які останнім часом почастішали, як загрозу нацбезпеці. Тому в уряді готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що Білий дім використовує спецслужби для стеження за іноземними злочинцями та планує наступальні кібероперації проти російських хакерів.

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США готують відповідь російським хакерам

Кіберексперт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс розповів про те, що США вже раніше зрозуміли серйозність кібератак.

Десь наприкінці минулого (2020 – 24 канал) року всі вирішили, що це піднялося до рівня загрози національній безпеці,

– зазначив Льюїс.

Однак Агентство національної безпеки почало стежити за деякими іноземними злочинними хакерськими групами ще влітку 2019 року. До цього вдалися після зростання кількості атак на лікарні та місцеві органи влади.

Чиновники уточнюють, що збір розвідданих ставить США у вигідніше становище, яке дасть змогу націлитися на конкретні групи, якщо президент накаже "завдати удару".

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