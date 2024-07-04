"Криза винищувачів": США хочуть списати свої найкращі в історії літаки F-22

Військово-повітряні сили США планують позбутися своїх найкращих в історії ​​винищувачів Lockheed Martin F-22 Raptor. Причиною цього є нездатність версії Block 20 вести бойові дії, а також дуже дороге обслуговування бортів.

У ЗМІ наголошують, що винищувачі F-22 – найпотужніші та найдосконаліші винищувачі, які є на озброєнні США. Ба більше, ці літаки, ймовірно, є найбільшими винищувачами на сьогодні. Однак для ремонту та їхнього утримання необхідно пів мільярда доларів на рік.

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Чому США хочуть списати найпотужніші F-22

Як пише The Telegraph, утримання старих F-22 є дуже дорогим. Особливо це відчутно зараз, коли ВПС США намагаються фінансувати нові винищувачі, бомбардувальники, радіолокаційні літаки, безпілотники, супутники та балістичні ракети з ядерними боєголовками.

Відтак уряд США планує списати 32 винищувачі F-22 модифікованої версії Block 20, однак ліквідовувати літаки не будуть. Річ у тім, що Block 20 – це тренувальні борти, на яких навчаються американські пілоти. Якщо їх ліквідувати, то військові будуть змушені пересідати на звичайні F-22, а тому – зменшиться кількість бортів, доступних для бойових дій.

Повітряні сили не задокументували, як вони будуть проводити тренування або випробування F-22 – поточні функції Block 20 – без літаків Block 20. У ньому також не задокументовано виклики, з якими можуть зіткнутися бойові підрозділи, якщо готові до виконання завдань літаки Block 30/35 будуть використовуватися для навчання або випробувань замість Block 20,

– мовиться у документі Управління звітності уряду США.

У ЗМІ наголошують, що на сьогодні ВПС США мають 150 боєздатних Block 30/35. Якщо спишуть борти версії Block 20, то залишиться 129 винищувачів Block 30/35, які здатні вести бойові дії. Інші літаки доведеться виділити для навчань та випробувань На практиці Військово-повітряні сили США матимуть лише 75 боєздатних бортів, а виведення Block 20 ще більше зменшить цю кількість – до 64 – 65 винищувачів.

"Це жахливо мало, враховуючи величезну відповідальність, яку несуть ескадрильї Raptor. Військово-повітряні сили, та й справді вся армія США та армія найближчих союзників, розраховують на цю крихітну силу F-22, щоб очолити боротьбу за контроль над повітрям у великій війні, скажімо, з Китаєм", – наголошують журналісти.

Ба більше, видання зауважує, що США можуть опинитися в небезпечному становищі, якщо спишуть 32 винищувачі. Так, ВПС можуть втратити контроль над небом.

Відомо, що Військово-повітряні сили США також хочуть достроково списати й бомбардувальники Boeing F-15E Strike Eagle, а також скоротити закупівлю нових F-15EX.

Ці скорочення викликали б менше занепокоєння, якби інший серійний винищувач ВПС, Lockheed Martin F-35 Lightning II, не був такою катастрофою. Повітряні сили переживають кризу винищувачів. Але цю кризу не вирішить списання тренувальних літаків і скорочення сили переваги в повітрі, яка, ймовірно, вже занадто мала,

– резюмує видання.