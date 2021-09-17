США побудують нові військові бази в Австралії: які це відкриє можливості

Сполучені Штати побудують на території Австралії нові військово-морські та авіабази. Вони розширять можливості місцевої промисловості.

Про плани Вашингтона щодо баз в Австралії в ефірі телеканалу заявив глава австралійського оборонного відомства Пітер Даттон.

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США будуватиме в Австралії військові бази

Тисячі американських солдатів вже проходять навчання на військовій базі Північної території, однак кількість службовців Повітряних сил і Військово-морських сил США буде істотно збільшена,

– зазначив Даттон.

Очікують, що нові військові бази

розширять можливості місцевої промисловості;

дозволять створити нові робочі місця для австралійців;

підсилять можливості двох баз ВПС Австралії, розташованих на східному узбережжі країни.

"Мовиться про перекидання різних типів літаків, зокрема бомбардувальників і розвідників, які базуватимуться на військових аеродромах в Річмонді або Емберлі", – додав чиновник.

Він переконаний, що військову співпрацю США та Австралії розширять, створивши інфраструктуру для обслуговування надводних і підводних кораблів США в Австралії та матеріально-технічного забезпечення спільних військових операцій в регіоні.

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