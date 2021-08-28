США почали виводити військових із аеропорту Кабула

Сполучені Штати почали остаточне виведення сил з аеропорту Кабула. За домовленістю із талібами, повна евакуація повинна закінчитися до 31 серпня.

Перша частина американських військових вже вилетіла з Кабула. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

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США досі відповідають за безпеку в аеропорту

Хоч військові залишають аеропорт, вони до останнього відповідатимуть за безпеку тих, хто ще чекає на свою евакуацію. Наразі "Талібан" перебуває поза межами аеропорту і не обслуговує під'їзди до нього.

Заступник директора Об'єднаного штабу з регіональних операцій Хенк Тейлор також підтвердив відхід з летовища.

Ми продовжимо експлуатувати аеропорт до кінця... Ми продовжимо керувати цим аеродромом, щоб переконатися, що ми зможемо виконати наші операції,

– сказав він.

Інформації про кількість військовослужбовців, які станом на 28 серпня вийшли, наразі немає.

Крайній термін – 31 серпня

Після того, як таліби прийшли до влади, вони дали іноземним урядам два тижні на евакуацію своїх мешканців. Крайнім терміном було 31 серпня – опісля усі евакуаційні рейси "Талібан" обіцяв припинити.

Байден заявив, що не продовжуватиме цей термін, незважаючи на те, що ситуація з безпекою в країні стрімко погіршується.