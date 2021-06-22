США почали встановлювати системи озброєнь ПРО у Польщі

США приступили до установки систем озброєнь протиракетної оборони в Польщі. Після завершення Aegis Ashore стане другим береговим об'єктом ПРО у Європі.

Американські військові у березні на півночі Польщі протестували роботу радара SPY-1D (V) та системи управління вогнем (FCS). Це відбувалося на базі Редзіково.

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Кого захищають системи

Система Aegis Ashore використовує перехоплювачі Standard Missile-3, які не несуть боєголовку з вибуховою речовиною. Однак вони перехоплюють і знищують ракети противника.

Ці системи захищають сили США і союзників по НАТО в регіоні від загроз балістичних ракет, які виникають за межами Європи.

Почалася установка системи озброєння Aegis Ashore в Польщі,

– мовиться у повідомленні.

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Вже після завершення система Aegis Ashore в Польщі стане другим береговим об'єктом протиракетної оборони в Європі. Попередньо очікують, що її приймуть в експлуатацію у 2022 році.