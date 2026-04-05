США наказали Planet Labs приховати супутникові знімки війни в Ірані

4 квітня Planet Labs заявила, що безстроково обмежить доступ до супутникових знімків Ірану та зони конфлікту на Близькому Сході. Компанія пояснила, що виконує прохання американського уряду.

Розташована у Каліфорнії, компанія повідомила клієнтів електронною поштою, що уряд США звернувся до всіх постачальників супутникових зображень із проханням на невизначений час не публікувати знімки регіону бойових дій. Про це пише Reuters.

Чому США вимагають не публікувати супутникові знімки війни?

Це рішення розширює попереднє обмеження – 14-денну затримку публікації знімків Близького Сходу, яку компанія ввела минулого місяця.

За словами Planet Labs, це мало завадити противникам використати ці дані для атак на США та їхніх союзників.

Тепер компанія не надаватиме зображення, зроблені починаючи з 9 березня. Planet Labs очікує, що ці обмеження діятимуть до завершення війни.

Супутникові технології активно використовують у військових цілях – для визначення цілей, наведення зброї, відстеження ракет і зв'язку.

Деякі експерти припускають, що Іран може отримувати доступ до комерційних знімків, зокрема через ворогів США.

Водночас такі зображення важливі для журналістів і дослідників, які вивчають важкодоступні регіони.

У листі клієнтам компанія зазначила, що переходить до "керованого розповсюдження зображень" – тобто публікуватиме лише ті матеріали, які не становлять ризику для безпеки. Знімки надаватимуться індивідуально – у разі нагальної потреби або якщо це відповідає суспільним інтересам.

Це виняткові обставини, і ми робимо все можливе, щоб збалансувати інтереси всіх сторін,

– заявили в Planet Labs.

Інший постачальник супутникових даних, Vantor, повідомив, що уряд США до нього не звертався. Водночас компанія вже давно залишає за собою право обмежувати доступ до знімків під час геополітичних конфліктів і наразі застосовує такі обмеження щодо частини Близького Сходу.

