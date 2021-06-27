У США посеред вулиці впала повітряна куля: є загиблі – відео

У США 26 червня посеред вулиці впала та спалахнула повітряна куля. Внаслідок інциденту загинули п'ятеро людей.

Повітряна куля розбилась у місті Альбукерке, що в штаті Нью-Мексико. Співробітники поліції та пожежної служби виявили чотирьох загиблих: двох чоловіків, зокрема пілота, і двох жінок. Ще одного пасажира госпіталізували у критичному стані, він помер в лікарні.

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Аварія пошкодила лінію електропередач

Куля врізалася в лінію електропередач та залишила без електроенергії приблизно 13 тисяч споживачів. У федеральному управлінні цивільної авіації зазначили, що корзина впала з висоти приблизно 30 метрів, водночас кольорова оболонка відірвалася й приземлилася на дах житлового будинку.

Причини аварії наразі невідомі. Натомість Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті США почали розслідування.