США згортaють елементи стримування в Європі: чи може це підштовхнути Росію до ескалації

Скорочення американської військової присутності в Європі може послабити систему стримування Росії та підштовхнути Кремль до агресивніших дій. З часом Дональд Трамп може опинитися перед невигідним вибором: або відступити, або ризикувати ядерним конфліктом.

Про це йдеться в матеріалі виконавчої директорки Пенсильванського університету Селести Уолландер для Foreign Affairs.

Що стримує Росію від нападу на Європу?

Цього місяця Сполучені Штати оголосили про скасування розгортання батальйону далекобійних високоточних ударних систем у Німеччині та виведення близько 5 тисяч військових із країни. Також було раптово скасовано ротаційне розгортання бойової групи чисельністю від 4 до 5 тисяч військових, яка мала вирушити до Польщі.

Водночас адміністрація Трампа намагається запевнити союзників, що відданість США обороні Європи залишається незмінною, зокрема через збереження американської ядерної "парасольки" над НАТО.

Як зазначає авторка матеріалу, така стратегія може виглядати привабливою для частини виборців у США, однак вона послаблює систему стримування, яка десятиліттями захищала трансатлантичний альянс.

Підхід адміністрації Трампа також може підштовхнути Росію до перевірки спроможності НАТО стримувати ескалацію. Йдеться, зокрема, про здатність Альянсу змушувати противника відмовлятися від подальших кроків через неприйнятні втрати на кожному етапі загострення.

З часом цикл ескалації може поставити американського президента перед незавидним вибором: відступити або ризикувати ядерним конфліктом,

– йдеться в матеріалі.

За останні два десятиліття в Кремлі почали розглядати як потенційну загрозу здатність США вести тривалі військові кампанії.

Зокрема, Путін спостерігав за діями США в Сербії у 1999 році, коли Вашингтон застосував авіаудари для тиску на керівництво країни. Також він бачив, як американські війська повалили режим талібів і переслідували бойовиків "Аль-Каїди" в Афганістані, а згодом здійснили вторгнення до Іраку.

Як зазначає Уолландер, в США ці кампанії часто сприймають як невдалі війни та затяжні конфлікти, однак у Москві їх оцінюють інакше.

Російське керівництво може посміхатися ціні, яку заплатили Сполучені Штати, але воно боїться тієї масштабної військової переваги, яку Вашингтон демонстрував у різних регіонах світу,

– підкреслює авторка.

За її словами, у будь-якому потенційному протистоянні з НАТО для Москви ключовим викликом є не лише сили Альянсу на його східному фланзі, а насамперед глобальні можливості США – здатність завдавати ударів по території противника, зокрема по логістиці, транспортних маршрутах, центрах управління та командуванню.

Саме це Росія спостерігала у Сербії, Афганістані та Іраку.

Наразі Росію стримує перевага США в ескалаційному домінуванні. Поки Сполучені Штати зберігають значну військову присутність у Європі, Москва навряд чи наважиться повторити проти країни-члена НАТО сценарій, який вона застосувала проти України у 2022 році.

Водночас у разі скорочення американської присутності на континенті розрахунки Кремля можуть істотно змінитися.

