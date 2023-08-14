У США розбився радянський винищувач МіГ-23: є пошкоджені авто
14 серпня 2023, 13:48Читать новость на русском
Джерело:Detroit Metro Airport
У США розбився радянський винищувач МіГ-23. Це сталося під час авіашоу
Пілот та другий член екіпажу катапультувалися. Про це повідомили у пресслужбі аеропорту Детройта.
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Подробиці авіакатастрофи
Аварія сталася під час демонстраційних польотів. Винищувач МіГ-23 впав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл біля Детройта. Внаслідок цього було пошкоджено декілька автомобілів.
На щастя, ніхто не постраждав. Пілот і другий член екіпажу були госпіталізовані – вони не зазнали серйозних травм.
Наразі федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування.
МіГ-23 – це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання. Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі.
Його було прийнято на озброєння у 1969 році, серійне виробництво було припинено у 1985 році. Літаки експортувалися понад 20 країн.
Його було прийнято на озброєння у 1969 році, серійне виробництво було припинено у 1985 році. Літаки експортувалися понад 20 країн.
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, що раніше у Мурманській області Росії сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Відомо, що МіГ-31 зазнав аварії в районі селища Риж-Губа.
- Росія втратила двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30. Очевидці зафільмували момент падіння цього літака у Калінінградській області та поширили соцмережами відео.
- Попередньо, причина катастрофи Су-30 у Калінінградській області – технічна несправність. Однак про кількість загиблих Кремль не повідомив.