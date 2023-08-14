У США розбився радянський винищувач МіГ-23: є пошкоджені авто

У США розбився радянський винищувач МіГ-23. Це сталося під час авіашоу

Пілот та другий член екіпажу катапультувалися. Про це повідомили у пресслужбі аеропорту Детройта.

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Подробиці авіакатастрофи

Аварія сталася під час демонстраційних польотів. Винищувач МіГ-23 впав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл біля Детройта. Внаслідок цього було пошкоджено декілька автомобілів.

На щастя, ніхто не постраждав. Пілот і другий член екіпажу були госпіталізовані – вони не зазнали серйозних травм.

Наразі федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування.

МіГ-23 – це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання. Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі.



Його було прийнято на озброєння у 1969 році, серійне виробництво було припинено у 1985 році. Літаки експортувалися понад 20 країн.

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