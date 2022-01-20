США представили новий пакет санкцій проти Росії: у списку – чиновники, силовики, бізнесмени

Вашингтон представив новий пакет антиросійських санкцій. До відповідного переліку увійшли чиновники, силовики, бізнесмени та пропагандисти.

Відповідний законопроєкт представив колегам республіканець Джим Бенкс. Документ отримав назву "Акт про притягнення до відповідальності Путіна".

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Запропонований пакет санкцій включає:

оголошення "підтримуваних Росією сил на Донбасі" терористами та визнання Росії спонсором тероризму;

заборона на операції з російським держборгом;

обмеження проти "Північного потоку – 2", зокрема – пов'язані з ним організацій та їхніх акціонерів;

припинення витрат на діалог щодо кібербезпеки, поки не закінчаться атаки на відомства США;

припинення витрат на діалог щодо стратегічної стабільності, поки Росія окуповує український Крим.

Хто може потрапити під обмеження

Раніше в українському МЗС заявили, що у США готові санкціями "перекрити кисень" Росії. Кулеба наголосив, що мовиться про "руйнівний удар" по економіці держави-агресорки.

Чиновники та силовики: речник російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко, голова ЦВК Елла Памфілова, голова слідчого комітету Олександр Бастрикін, очільник ФСБ Олександр Бортніков, голова Росгвардії Віктор Золотов та генпрокурор Юрій Чайка.

Бізнесмени: Роман Абрамович, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, Ігор Сєчин, Олексій Міллер, Андрій Костін, Геннадій Тимченко, Дмитро Риболовлєв, Михайло Фрідман, Петро Гуцерієв, Олександр Винокуров та інші.

Російські пропагандисти: Маргарита Сімоньян, Володимир Соловйов та Костянтин Ернст.

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