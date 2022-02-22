Відповідну заяву американський президент зробив 22 лютого під час свого нового звернення щодо ситуації в Україні та навколо неї, повідомляє 24 канал.

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США продовжать надавати Україні військову допомогу

Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні,

– запевнив Байден.

Він додав, що Вашингтон також зміцнюватиме позиції союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе своїх бійців з Білорусі, то війська в Європі зміцнюватимуть сили в Естонії, Латвії та Литві.

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