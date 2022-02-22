Відповідну заяву американський президент зробив 22 лютого під час свого нового звернення щодо ситуації в Україні та навколо неї, повідомляє 24 канал.
Дізнайтеся більше США вводить санкції проти російських еліт, – Байден
США продовжать надавати Україні військову допомогу
Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні,
– запевнив Байден.
Він додав, що Вашингтон також зміцнюватиме позиції союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе своїх бійців з Білорусі, то війська в Європі зміцнюватимуть сили в Естонії, Латвії та Литві.
Звернення Байдена про Україну: дивіться відео