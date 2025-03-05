5 березня, 13:58
США продовжують ділитися розвідданими з Україною станом на зараз, – ЗМІ
У ЗМІ з'явилася інформація, що Британії нібито заборонили передавати розвіддані, отримані з Вашингтона, Україні. Втім, Сполучені Штати станом на зараз продовжують надавати нашій державі розвідувальну інформацію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною, – Daily Mail
США продовжують надавати розвіддані
Джерела Суспільного, обізнані з ситуацією, повідомили, що станом на зараз Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США.
Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що США буцімто заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною.