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5 березня, 13:58
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США продовжують ділитися розвідданими з Україною станом на зараз, – ЗМІ

Анжеліка Байбак

У ЗМІ з'явилася інформація, що Британії нібито заборонили передавати розвіддані, отримані з Вашингтона, Україні. Втім, Сполучені Штати станом на зараз продовжують надавати нашій державі розвідувальну інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною, – Daily Mail

США продовжують надавати розвіддані

Джерела Суспільного, обізнані з ситуацією, повідомили, що станом на зараз Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США.

Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що США буцімто заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною.