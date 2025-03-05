США продовжують ділитися розвідданими з Україною станом на зараз, – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація, що Британії нібито заборонили передавати розвіддані, отримані з Вашингтона, Україні. Втім, Сполучені Штати станом на зараз продовжують надавати нашій державі розвідувальну інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. До теми США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною, – Daily Mail США продовжують надавати розвіддані Джерела Суспільного, обізнані з ситуацією, повідомили, що станом на зараз Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США. Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що США буцімто заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною.