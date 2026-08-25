США просили Україну не атакувати Москву цими днями: ЗМІ назвали причину

США звернулись до України з проханням утриматися від повітряних атак по столиці країни-агресорки Росії у визначений період. Це пов'язане з візитом їхнього директора ЦРУ до Москви.

Як повідомляє Axios з посиланням на двох поінформованих американських чиновників, США закликали Україну тимчасово утриматися від ударів по Москві.

Дипломатичний візит та безпека посадовців

За словами співрозмовників, американська сторона прагне гарантувати безпеку своїх чиновників під час їхньої поїздки до російської столиці. Звернення пов'язане з перебуванням там директора ЦРУ Джона Реткліффа.

З Вашингтона голова американської розвідки вирушив у неділю, 23 серпня. Наступного дня він прибув у Латвію, а 25 серпня приземлився у Москві на військово-транспортному літаку C-17 Військово-повітряних сил США.