США "роблять все можливе", щоб Україна отримала необхідну їй зброю, – глава Пентагону

Сполучені Штати роблять все, що в їхніх силах, щоб Україна отримала необхідну зброю. Зараз запити змінилися, бо бої відбуваються переважно на сході.

Наразі Україна найбільше потребує далекобійну зброю, і Штати роблять все можливе, щоб її надати. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції поблизу польсько-українського кордону.

Важливо США надасть Україні додаткову військову зброю на 800 мільйонів доларів

Війна змінилася – потрібна інша зброя

За його словами, зараз акцент бойових дій змістився переважно на схід України. Тому є потреба в іншій зброї.

Тому українцям потрібна далекобійна зброя. Ви чули, як вони потребують танки. І ми робимо все можливе, щоб надати їм таку підтримку, таку артилерію та боєприпаси, які будуть ефективні на цьому етапі бою, – сказав Ллойд Остін.

Нещодавно у США заявили, що нададуть Україні додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів. Там, зокрема, будуть артилерійські системи, гаубиці та сотні тисяч боєприпасів.

Міністр оборони США також наголосив, що "багато країн збираються надати додаткові боєприпаси та гаубиці".

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