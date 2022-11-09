США та Росія хочуть відновити перемовини про контроль над ядерною зброєю, – ЗМІ

Росія і США планують обговорити відновлення інспекцій на об'єктах атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння. Переговори хочуть відновити протягом наступних кількох тижнів.

Відповідні перемовини зупинили у лютому, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про їх підготовку заявив речник Державного департаменту США.

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Так, готують двосторонню консультативну комісію. США сподіваються на конструктивну сесію, але невідомо, де та коли вона відбудеться.

Переговори можуть бути в Єгипті

Двоє російських співрозмовників видання заявили, що зустріч може відбутись в єгипетському Каїрі. Росія не хоче проводити засідання у Женеві, бо Швейцарія приєдналася до санкцій проти неї.

Нагадаємо, що двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання договору востаннє збиралася в Женеві, в жовтні 2021 року.

Росія та США обговорять новий договір

США призупинили роботу комісії, коли Росія напала на Україну в лютому. Втім, припускають, що під час зустрічі американська сторона порушить питання відновлення інспекцій.

У серпні Росія не допустила американських інспекторів на свої ядерні об'єкти, посилаючись на візові обмеження для росіян.

Хоча в Москві раніше закликали до відновлення діалогу зі США щодо договору, який замінить чинні домовленості. США наголосили, що це неможливо, поки не відновлять інспекції.

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