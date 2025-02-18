США і Росія погодили чотири принципи за підсумками переговорів по Україні, – Рубіо

18 лютого у Саудівській Аравії закінчилися переговори США та Росії. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що сторони погодили чотири принципи за підсумками переговорів по Україні.

"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та Москві. Щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, нам потрібні дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально", – передбачає перший із принципів.