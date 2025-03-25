США і Росія зроблять спільну заяву після переговорів у Ер-Ріяді: ЗМІ дізналися час

США і Росія готують спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії. Там обговорювалася угода про припинення вогню в Чорному морі.

ЗМІ дізналися, коли очікується оприлюднення спільної заяви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS.

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Коли очікується спільна заява за результатами переговорів США та Росії

Росія та США готуються опублікувати спільну заяву за підсумками переговорів сторін у Саудівській Аравії 24 березня.

За даними джерел CBS News, документ опублікують у вівторок, 25 березня, о 4:00 за Вашингтоном (10:00 за Києвом).

Зміст заяви поки що невідомий, однак адміністрація Трампа вже заявляла про досягнення прогресу у переговорах.

Українських офіційних осіб також поінформували про перебіг дискусій.

Повідомлялося, що Росію не влаштовує попередня угода за посередництва ООН і Туреччини, з якої вона вийшла 2023 року. Угода дозволяла морські перевезення в Чорному морі, що давало змогу обом країнам експортувати зерно.