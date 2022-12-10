НАТО не жартує: США розгорнуть авіаційні й артилерійські підрозділи у Латвії

Через війну Росії проти України, США розгорнуть авіаційні та артилерійські підрозділи в Латвії. Там вони перебуватимуть на постійній основі.

У Міноборони Латвії повідомили, що США ухвалили новий план з посилення військової присутності в країнах Балтії. Американські підрозділи постійно перебуватимуть в Латвії, періодично здійснюючи ротацію.

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НАТО не жартує

У найближчі роки артилерійські та авіаційні підрозділи США перебуватимуть в Латвії на військових базах Адажі та Ліердварді. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс кажуть, що це великий внесок в стримуванні ворога та в оборону країни й посилить співпрацю між військами Латвії та США.

Коли йде мова про оборону країн Балтії, наші трансатлантичні партнери не жартують,

– підкреслив Пабрікс.

За словами міністра, у США розуміють, що стримування загроз працює на основі військової присутності та обміні досвідом. Пабрікс наголосив, що міжнародні партнери підтримують незалежність балтійських держав, особливо на тлі викликів сьогодення вони доводять, що готові й надалі це робити.

Столтенберг не виключив прямого зіткнення НАТО з Росією

Напередодні Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що побоюється прямого зіткнення Альянсу з Росією, адже це фактично означатиме світову війну. Однак Столтенберг переконаний, що цього вдасться уникнути, зокрема завдяки збільшенню військової присутності у східному фланзі Альянсу.

Попри те Генсек НАТО підкреслив, що у Путіна не має бути жодних сумнівів, що НАТО здатне захищати своїх союзників. Однак уникнення війни між Росією та НАТО, за словами Столтенберга, є одним із головних завдань Альянсу. Попри те Генсек НАТО наголосив, що Альянс набагато сильніший, ніж колись, то ж Путін серйозно недооцінює його.