На острах Росії: США розміщують чотири бомбардувальники у Норвегії

Повітряні сили США вперше розмістять на території Норвегії бомбардувальники B-1. Усе, аби стримати мілітаризацію регіону Росією.
Джерело:CNN
Американці хочуть показати: арктичний регіон є стратегічно важливим для них і вони захищатимуть союзників від будь-якої агресії поблизу кордону країни.
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Що розмістять американці у Норвегії
Авіацію і весь обслуговувальний персонал передислокують із бази військово-повітряних сил Dyess в Техасі на авіабазу Орланд в Норвегії.
Загалом туди направлять:
- чотири бомбардувальники ВВС США В-1
- приблизно 200 осіб для їхнього обслуговування.
Протягом наступних трьох тижнів місії військових розпочнуться в Полярному колі та в міжнародному повітряному просторі біля північного заходу Росії.Зверніть увагу. B-1 – американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник. Призначений для бомбардування значимих об'єктів і підриву їхньої військової та промислової потужності.
Навіщо розміщують бомбардувальники у Норвегії
Оперативна готовність і наша здатність підтримувати союзників і партнерів і швидко реагувати є критично важливими для загального успіху,
– сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Гаррігіан.