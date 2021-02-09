На острах Росії: США розміщують чотири бомбардувальники у Норвегії

Повітряні сили США вперше розмістять на території Норвегії бомбардувальники B-1. Усе, аби стримати мілітаризацію регіону Росією.

Американці хочуть показати: арктичний регіон є стратегічно важливим для них і вони захищатимуть союзників від будь-якої агресії поблизу кордону країни.

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Що розмістять американці у Норвегії

Авіацію і весь обслуговувальний персонал передислокують із бази військово-повітряних сил Dyess в Техасі на авіабазу Орланд в Норвегії.

Загалом туди направлять:

чотири бомбардувальники ВВС США В-1

приблизно 200 осіб для їхнього обслуговування.

Протягом наступних трьох тижнів місії військових розпочнуться в Полярному колі та в міжнародному повітряному просторі біля північного заходу Росії.

Навіщо розміщують бомбардувальники у Норвегії

Протягом останніх кількох місяців Пентагон експлуатував подібні групи бомбардувальників B-52 на Близькому Сході. Усе, щоб продемонструвати здатність США швидко переміщувати військові активи в потенційно напружені регіони. Подібну мету мають наразі – показати готовність зчинити опір Росії.

Наразі Міністерство оборони США стурбоване російськими військовими заходами щодо закриття потенційного доступу до Арктики для природних ресурсів і морського доступу. Росія, кажуть у Пентагоні, продовжує мілітаризувати арктичний регіон.

B-1 – американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник. Призначений для бомбардування значимих об'єктів і підриву їхньої військової та промислової потужності.

Оперативна готовність і наша здатність підтримувати союзників і партнерів і швидко реагувати є критично важливими для загального успіху,

– сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Гаррігіан.

Переміщення сил набагато ближче до Росії означає, що США зможуть швидше реагувати на потенційну агресію Росії.