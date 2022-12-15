США розмістили в Греції ударні безпілотники для стримування Росії, – ЗМІ

Кілька американських безпілотників MQ-9 Reaper розмістили на авіабазі Лариса в Греції. На таке рішення США вплинули, зокрема, й загрози з Росії.

ЗМІ стверджують, що у військово-повітряних силах США підтвердили відправку безпілотників до Греції. Точну кількість апаратів не назвали, але пишуть про 8.

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Модернізація авіабази

Авіабаза "Лариса" біля узбережжя Егейського моря цього року пройшла модернізацію вартістю 21 мільйон доларів. Роботи завершилися кілька тижнів тому. Перед відправкою безпілотників там розширили доріжки та побудували ангари, щоб проводити їх технічне обслуговування.

ЗМІ зазначають, що модернізація військового об'єкта дасть змогу Греції самій придбати безпілотники, до яких у неї вже давно є інтерес.

Дрони мають стримувати Росію

Грецькі видання повідомляли про прибуття MQ-9 Reaper у листопаді. Повітряні сили США пояснювали це оперативною безпекою.

Однак зазначали, що авіабаза Лариса є стратегічним розташуванням. Це дозволяє MQ-9 легко підтримувати як східний, так і південний фланги НАТО. Рішення розмістити там безпілотники не є відповіддю на російське вторгнення в Україну. Проте це підтримує стримування та уникнення конфлікту з Росією.